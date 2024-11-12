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Россия отправила в Экваториальную Гвинею 200 военных инструкторов: Reuters узнало цель

Вторник 12 ноября 2024 21:02
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Россия отправила в Экваториальную Гвинею 200 военных инструкторов: Reuters узнало цель Иллюстративное фото: Россия отправила в Экваториальную Гвинею 200 военных инструкторов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия, вероятно, направила в Экваториальную Гвинею около 200 своих военных инструкторов. Там они должны помочь в охране президента Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников издания, российские инструкторы, которых отправили в Экваториальную Гвинею в течение последних нескольких недель, будут обучать элитных охранников для президента страны.

Два собеседника журналистов рассказали, что среди иструкторов могут быть военнослужащие из Беларуси. При этом один из инструкторов может быть выходцем из элитного подразделения российских десантников.

Источники Reuters уточнили, что главной целью россиян является защита сына президента Теодоро Нгемы Обианга Мангу, известного как Теодорин, мультимиллионера, вице-президента и предполагаемого преемника.

Reuters обращает внимание, что таким образом Россия хочет и дальше усилить свое влияние на страны Центральной и Западной Африки, куда она направила тысячи наемников для защиты военных режимов и оказания им помощи в борьбе с повстанцами.

В Экваториальной Гвинее Теодоро Обианг Нгема Мбасого правит уже более 40 лет - он пришел к власти в результате переворота в 1979 году.

При этом в сентябре в ходе визита в Москву Мбасого, по данным росСМИ, благодарил Путина за отправку российских “инструкторов” для укрепления обороны Экваториальной Гвинеи.

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Напомним, в июле в Мали была разбита колонна боевиков ЧВК "Вагнера". На них напали повстанцы-туареги из движения CSP-PSD.

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