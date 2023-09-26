Росія відновила експорт зрідженого газу через окуповану Керч, - Reuters

Регулярний експорт зрідженого нафтового газу з Керчі було припинено у 2015 році після запровадження ширших міжнародних санкцій проти російських компаній та виробників через окупацію Москвою Криму у 2014 році.

За даними анонімних джерел, регулярні поставки LPG з російських заводів до Керчі для подальшого експорту почалися в другій половині червня.

"Поставки йдуть залізницею до порту Кавказ (в Азовському морі), а потім поромом до Керчі, оскільки транспортування LPG через Кримський міст заборонено", - повідомило джерело, знайоме з торговими потоками.

Напрями експорту

Зріджений нафтовий газ, який переважно використовується як паливо для автомобілів, опалення та виробництва інших нафтохімічних продуктів, був звільнений від масштабних західних санкцій.

Однак російські компанії, які потрапили під санкції, перенаправили значні обсяги LPG з Європи на схід, в основному до Китаю, а також російські чорноморські термінали для подальшого експорту до Туреччини, Північної Африки та балканських країн.

Трейдер розповів, що навесні постачання LPG з Керчі танкерами були спорадичними, а зараз експорт, переважно до Туреччини, здійснюється регулярно.

За даними трейдерів, з 1 по 20 вересня до Керчі було поставлено близько 6 тис. тонн LPG. У липні-серпні постачання склали 5,8 тисячі тонн.

Трейдери кажуть, що постачання через Керч та південні порти Росії дуже привабливі завдяки цінам, хоча експорт цим маршрутом все ще стримується загрозами безпеці та наявністю танкерів.

Експорт LPG з Росії в першому півріччі зріс на 10% порівняно з аналогічним періодом 2022 року до 1,911 млн тонн, при цьому на морські порти припало близько третини від загального обсягу закордонних поставок.

Близько 34% загального експорту зрідженого нафтового газу з Росії було направлено до Польщі, 10% до Латвії, 6% до Китаю та 5% до Афганістану.

Зріджений газ

Нагадаємо, імпорт російського ЗПГ до Європи у період із січня по липень зріс на 40% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, до війни проти України. І це незважаючи на плани ЄС відмовитися від російського викопного палива до 2027 року.

Комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Європейський Союз має скоротити експорт російського зрідженого природного газу (ЗПГ) та прагнути його повної відмови.