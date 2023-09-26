Россия возобновила экспорт сжиженного газа через оккупированную Керчь, - Reuters

Регулярный экспорт сжиженного нефтяного газа из Керчи был приостановлен в 2015 году после введения более широких международных санкций против российских компаний и производителей из-за оккупации Москвой Крыма в 2014 году.

По данным анонимных источников регулярные поставки LPG с российских заводов в Керчь для дальнейшего экспорта начались во второй половине июня.

"Поставки идут по железной дороге в порт Кавказ (в Азовском море), а затем паромом в Керчь, поскольку транспортировка LPG через Крымский мост запрещена", - сообщил источник, знакомый с торговыми потоками.

Направления экспорта

Сжиженный нефтяной газ, который в основном используется в качестве топлива для автомобилей, отопления и производства других нефтехимических продуктов, был освобожден от масштабных западных санкций.

Однако российские компании, попавшие под санкции, перенаправили значительные объемы LPG из Европы на восток, в основном в Китай, а также на российские черноморские терминалы для дальнейшего экспорта в Турцию, Северную Африку и балканские страны.

Трейдер рассказал, что весной поставки LPG из Керчи танкерами были спорадическими, а сейчас экспорт, в основном в Турцию, осуществляется регулярно.

По данным трейдеров, с 1 по 20 сентября в Керчь было поставлено около 6 тыс. тонн LPG. В июле-августе поставки составили 5,8 тысяч тонн.

Трейдеры говорят, что поставки через Керчь и южные порты России весьма привлекательны благодаря ценам, хотя экспорт по этому маршруту все еще сдерживается угрозами безопасности и наличием танкеров.

Экспорт LPG из России в первом полугодии вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года до 1,911 млн тонн, при этом на морские порты пришлось около трети от общего объема зарубежных поставок.

Около 34% общего экспорта сжиженного нефтяного газа из России было направлено в Польшу, 10% в Латвию, 6% в Китай и 5% в Афганистан.

Сжиженный газ

Напомним, импорт российского СПГ в Европу в период с января по июль вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до войны против Украины. И это несмотря на планы ЕС отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявила, что Европейский Союз должен сократить экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) и стремиться к его полному отказу.