Росія відмовилася від ремонту своїх військових кораблів у Криму, - Плетенчук

"Ми вже довели на практиці, що використовувати ремонтні бази для Чорноморського флоту росіян більше не вийде. Щоб відновлювати кораблі, спочатку їх потрібно туди завести, а зараз ніхто цього не робитиме", - заявив Плетенчук.

Він нагадав про те, що Україна знищила малий ракетний корабель "Циклон" у Севастопольській бухті, завдала два удари по підводному човну "Ростов-на-Дону", а також удар по малому ракетному кораблю "Аскольд" у Керчі.

"Ці приклади підказують росіянам, що все ж таки використовувати Крим для ремонту суден неможливо в принципі", - сказав речник.

Ситуація в Криму

Крим був окупований росіянами у 2014 році. З того часу загарбники перетворили півострів на величезну військову базу, оточивши його ППО.