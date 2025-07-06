Росія відкрито публікує відео, як навмисно атакує рятувальників, - ДСНС

Зокрема, росіяни відкрито публікують відео, на якому атакують авто ДСНС в Херсоні.

У дописі ворога вказано, що рятувальники стають "ціллю в разі створення перешкод до виконання бойових завдань. Також там додали, що транспорт виведено з ладу, "жива сила не постраждала", а "мета досягнута".

Фото: відео та допис у російських Telegram-каналах про атаку (t.me/dsns_telegram)

У ДСНС відреагували на це наступним чином:

"Росія... навмисно наводить дрони на рятувальників. На тих, хто не воює, не має зброї, а рятує життя після їхніх же обстрілів. Це не просто терор - це демонстративна нелюдяність. Цілити у тих, хто витягує з-під завалів - значить воювати проти самого життя", - йдеться у повідомленні.