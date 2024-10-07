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Росія у вересні зазнала максимальних середньодобових втрат у війні, - розвідка Британії

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вересні 2024 року Росія зіткнулася з рекордними втратами в Україні. Середньодобові втрати російських військ, включно із вбитими і пораненими, досягли 1 271 людини на день.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу британської розвідки.

За даними британської розвідки, цей показник перевищив попередній максимум, зафіксований у травні 2024 року, коли щоденні втрати становили 1 262 людини.

З початку конфлікту загальні втрати Росії, за оцінками, перевищили 648 тисяч осіб.

У Британії зазначили, що зростання кількості втрат пов'язують із розширенням зони бойових дій, включно з операціями в Харківській і Курській областях, а також із підвищенням інтенсивності боїв на фронті. Російські війська продовжують прагнути розтягнути сили України, використовуючи чисельну перевагу для спроб прориву оборони і досягнення тактичних успіхів.

Очікується, що навіть у зимовий період, коли умови зазвичай ускладнюють ведення бойових дій, втрати російської армії залишатимуться високими - близько 1 тисячі осіб на день.

Зимові погодні умови не призвели до зниження рівня втрат, оскільки Росія продовжує застосовувати тактику масованих атак, а не маневреної війни, що вимагає більш сприятливих умов.

Втрати росіян у війні проти України

За останню добу російська армія втратила 1160 військовослужбовців. Крім того, українські сили знищили 14 танків, 31 одиницю бронетехніки, 64 артилерійські системи та 7 реактивних систем залпового вогню.

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