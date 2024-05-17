Як зазначають у повідомленні, таким чином Росія нарощує вербування "журналістів" у всьому світі

Як пояснюють в ЦНС, "Росспівробітництво" - структура створена для функціонування російської агентурної мережі у всьому світі. За чотири місяці 2024 року вона оголосила тендери щодо "вірного висвітлення" війни на 230 мільйонів рублів. Це більше, ніж за весь 2023-й рік.

У рамках своїх програм "Росспівробітництво" щорічно оплачує поїздки до Росії й на у тому числі тимчасово окуповані території тисячі молодих "представників суспільно-політичних кіл" із закордону.

"На Росії іноземні "журналісти" проходять навчання в агентстві новин Sputnik і в газеті "Комсомольська правда. Надалі вони стають осередками пропагандами у своїх країнах, та проводять інформаційні кампанії проти України та всього цивілізованого світу. ", - пишуть у Центрі нацспротиву.