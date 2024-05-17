UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія вербує "журналістів" зі всього світу за допомогою багатомільйонної програми, - ЦНС

Фото: російяни вербують журналістів для виправдання агресії проти України (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росія через "Росспівробітництво" збільшує витрати на програми для іноземних "журналістів, блогерів та молоді" для висвітлення війни у потрібному для країни-агресора ключі. На такі програми російська влада виділила 230 мільйонів рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву в Telegram.

Як зазначають у повідомленні, таким чином Росія нарощує вербування "журналістів" у всьому світі

Як пояснюють в ЦНС, "Росспівробітництво" - структура створена для функціонування російської агентурної мережі у всьому світі.  За чотири місяці 2024 року вона оголосила тендери щодо "вірного висвітлення" війни на 230 мільйонів рублів. Це більше, ніж за весь 2023-й рік. 

У рамках своїх програм "Росспівробітництво" щорічно оплачує поїздки до Росії й на у тому числі тимчасово окуповані території тисячі молодих "представників суспільно-політичних кіл" із закордону.

"На Росії іноземні "журналісти" проходять навчання в агентстві новин Sputnik і в газеті "Комсомольська правда. Надалі вони стають осередками пропагандами у своїх країнах, та проводять інформаційні кампанії проти України та всього цивілізованого світу. ", - пишуть у Центрі нацспротиву.

Вербування Росією представників ЗМІ

Варто зауважити, що Росія систематично проводить вербування журналістів у всьому світі для виправдання своєї агресивної політики.

Навіть попри повномасштабну війну окупанти вдаються до вербування українців, які зрештою працюють на пропагандистські канали РФ з метою дискредитації української армії та легалізації дій загарбників на окупованих територіях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти УкраїниПропагандист