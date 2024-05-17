Как отмечают в сообщении, таким образом Россия наращивает вербовку "журналистов" во всем мире.

Как объясняют в ЦНС, "Россотрудничество" - структура созданная для функционирования российской агентурной сети во всем мире. За четыре месяца 2024 года она объявила тендеры по "верному освещению" войны на 230 миллионов рублей. Это больше, чем за весь 2023 год.

В рамках своих программ "Россотрудничество" ежегодно оплачивает поездки в Россию и в том числе временно оккупированные территории тысячи молодых "представителей общественно-политических кругов" из-за границы.

"На России иностранные "журналисты" проходят обучение в новостном агентстве Sputnik и в газете "Комсомольская правда. В дальнейшем они становятся ячейками пропагандами в своих странах и проводят информационные кампании против Украины и всего цивилизованного мира. ", - пишут в Центре нацсопротивления.