UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія вербує громадян Казахстану для участі у війні проти України

Фото: Прапор Казахстану (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На території Казахстану зареєстрували спроби вербування місцевих жителів на територію Російської Федерації для участі у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Костанайської області Казахстану.

"Останнім часом у соціальних мережах активно публікуються матеріали, пов'язані з війною РФ проти України. При цьому частина з них супроводжується запрошенням громадян Казахстану до участі у війні, провокаційними словами і явно неправдивою інформацією з ознаками образи національної честі та гідності громадян обох сторін", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що деякі користувачі соціальних мереж, зокрема громадяни Казахстану, публічно коментують події, що відбуваються, розміщують сепаратистські заклики щодо цілісності території країни.

Факти вербування жителів Казахстану

"Крім того, в нашому регіоні були зареєстровані спроби вербування місцевих жителів на територію Російської Федерації для участі у збройному конфлікті на Україні", - додали у прокуратурі.

Силовики нагадали, що ці дії заборонені Конституцією Казахстану, міжнародно-визнаними правовими документами, учасницею яких є Казахстан. Громадянам Казахстану, які вирушать воювати проти України, може загрожувати покарання аж до 10 років в'язниці.

Позиція Казахстану щодо війни РФ в Україні

Війна проти України підштовхує колишні радянські країни, зокрема і Казахстан, створювати нові союзи з іншими країнами, щоб зменшити залежність від Росії.

Але на тлі вторгнення Росії в Україну офіційно влада Казахстану санкції проти Росії не запроваджувала, лише публічно заявляла, що не буде допомагати Кремлю обходити їх.

Проте нещодавно координатор з питань санкцій Державного департаменту США Джим О'Браєн, розповів, що США виявили причетність Казахстану до обходу санкцій росіянами.

Нещодавно в Казахстані двох прихильників РФ засудили на п'ять років ув'язнення. Вони називали місто Уральськ в Казахстані "споконвічно російським містом".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКазахстанВійна в Україні