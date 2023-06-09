У Казахстані засудили до в'язниці двох прихильників Росії

У Казахстані двох прихильників РФ засудили на п'ять років ув'язнення через розмову в чат-рулетці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ORDA.

Засуджені - жителі міста Уральськ Денис Рудний та Христина Кольченко. Розслідування їх справи розпочалося після розмови пари з відомим блогером, яка відбулася 11 лютого 2023 року в чат-рулетці.

Під час цієї бесіди Рудний заявив, що місто Уральськ в Казахстані є споконвічно російським містом, висміяв казахомовних казахів, назвавши їх "мамбетами", і заявив, що підтримає росіян у разі нападу РФ на Казахстан.

Вже за два дні поліція затримала обох і порушила кримінальну справу проти них за статтею "розпалювання ворожнечі", а пізніше також за сепаратистські висловлювання.

6 червня Уральський міський суд засудив Рудного до 5 років і 2 місяців позбавлення волі за двома статтями - "розпалювання ворожнечі" і "сепаратистська діяльність". Кольченко також отримала п'ятирічний термін позбавлення волі за статтею "сепаратистська діяльність".

Позиція Казахстану щодо війни РФ в Україні

Війна проти України підштовхує колишні радянські країни, зокрема і Казахстан, створювати нові союзи з іншими країнами, щоб зменшити залежність від Росії.

Але на тлі вторгнення Росії в Україну офіційно влада Казахстану санкції проти Росії не запроваджувала, лише публічно заявляла, що не буде допомагати Кремлю обходити їх.

Проте нещодавно координатор з питань санкцій Державного департаменту США Джим О'Браєн, розповів, що США виявили причетність Казахстану до обходу санкцій росіянами.