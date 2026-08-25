Росія вербує "гарматне м'ясо" на війну проти України в універах

Росії критично не вистачає військового ресурсу. Тому вербувальники "заманюють" студентів нібито у дронові підрозділи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Як мінімум 47 із 50 провідних російських вишів агітують студентів укладати контракти з Міноборони, пише видання.
У війська безпілотних систем, до прикладу, агітують студентів щонайменше 46 вишів із топ-50. У 32 з них також діють освітні програми з безпілотних літальних апаратів.
Рекрутують студентів та інші формування:
Правозахисники попереджають: замість Африки російських новобранців можуть відправити до України.
Методи агітації варіюються від реклами на веб-сайтах до прямого примусу.
Інформація про контракти розміщена у відкритому доступі, вербування ведеться також в кампусах або філіях, пише видання.
Студентам обіцяють:
Проте правозахисники кажуть: це стандартний контракт Міноборони, який не дає права на звільнення і не гарантує роботу саме оператором дронів.
Форми агітації тим часом стають все більш витонченими:
Раніше РБК-Україна писало, що у Росії поширюється прихована мобілізація. Владі стає все складніше знаходити бажаючих вирушити на війну, тому вони посилюють тиск на потенційних контрактників.
Також повідомлялося, що у липні російські військові офіцери з Санкт-Петербурга інспектували Калінінградський ексклав, оцінюючи готовність до мобілізації місцевих жителів.
Крім того, одразу в кількох областях РФ фіксується підготовка полігонів до можливої нової хвилі мобілізації.