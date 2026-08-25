Росія вербує "гарматне м'ясо" на війну проти України в універах

"Гарматне м'ясо" в російських універах

Як мінімум 47 із 50 провідних російських вишів агітують студентів укладати контракти з Міноборони, пише видання.

У війська безпілотних систем, до прикладу, агітують студентів щонайменше 46 вишів із топ-50. У 32 з них також діють освітні програми з безпілотних літальних апаратів.

Рекрутують студентів та інші формування:

ВШЕ, РАНХіГС та МАІ пропонують вступити до добровольчого загону БАРС "Москва";

медичні вузи закликають на службу лікарів та ординаторів;

КФУ агітує вирушити до Африки з Африканським корпусом Міноборони.

Правозахисники попереджають: замість Африки російських новобранців можуть відправити до України.

Як агітують

Методи агітації варіюються від реклами на веб-сайтах до прямого примусу.

Інформація про контракти розміщена у відкритому доступі, вербування ведеться також в кампусах або філіях, пише видання.

Студентам обіцяють:

службу терміном "всього один рік",

високі виплати,

кар'єрні перспективи.

Проте правозахисники кажуть: це стандартний контракт Міноборони, який не дає права на звільнення і не гарантує роботу саме оператором дронів.

Форми агітації тим часом стають все більш витонченими: