Россия вербует "пушечное мясо" на войну против Украины в универах

России критично не хватает военного ресурса. Поэтому вербовщики "заманивают" студентов якобы в дроновые подразделения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Как минимум 47 из 50 ведущих российских вузов агитируют студентов заключать контракты с Минобороны, пишет издание.
В войска беспилотных систем, например, агитируют студентов не менее 46 вузов из топ-50. В 32 из них также действуют образовательные программы по беспилотным летательным аппаратам.
Рекрутируют студентов и другие формирования:
Правозащитники предупреждают: вместо Африки российских новобранцев могут отправить в Украину.
Методы агитации варьируются от рекламы на веб-сайтах до прямого принуждения.
Информация о контрактах размещена в открытом доступе, вербовка ведется также в кампусах или филиалах, пишет издание.
Студентам обещают:
Однако правозащитники говорят: это стандартный контракт Минобороны, не дающий права на увольнение и не гарантирующий работу именно оператором дронов.
Формы агитации тем временем становятся все более изощренными:
Ранее РБК-Украина писало, что в России распространяется скрытая мобилизация. Властям становится все сложнее находить желающих отправиться на войну, поэтому они усиливают давление на потенциальных контрактников.
Также сообщалось, что в июле русские военные офицеры из Санкт-Петербурга инспектировали Калининградский эксклав, оценивая готовность к мобилизации местных обитателей.
Кроме того, в нескольких областях РФ фиксируется подготовка полигонов к возможной новой волне мобилизации.