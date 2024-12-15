Росія вербує банківських боржників в окупації до лав своєї армії, - ЦНС

За даними інформаційного ресурсу, окупанти обіцяють списати боржникам їх борги за кредитами, однак лишу у тому разі, якщо вони підпишуть контракт з армією РФ.

Таким чином, окупаційні адміністрації обдзвонюють банківських боржників та членів їх сімей, щоб набрати людей і хоча б трохи виконати мобілізаційний план на територіях, які тимчасово захопила Росія. Ба більше, росіяни обіцяють навіть пробачити кредити тим, чий родич укладе контракт.

"Кремль завжди використовує створену його діями бідність для вербування людей на війни імперії. Проте наразі кількість охочих укладати контракт з армією РФ на тимчасово окупованих територіях критично низька", - йдеться у повідомленні.

В кінці публікації Центр національного спротиву наголосив, що вербування населения окупованих територій на війну проти своєї країни є порушенням міжнародного права.

"Всі дотичні до цього процесу понесуть покарання", - резюмували у ЦНС.