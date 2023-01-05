Росія з великими знижками продає в Індію та Китай нафту, від якої відмовився ЄС, - Reuters

Росія постачає більше сирої нафти, видобутої в арктичному регіоні, до Китаю та Індії, причому з вищими знижками, після того, як Європа зачинила свої двері для постачання з Росії минулого місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Арктичні сорти Arco, Arco/Novy Port та "Варандей" зазвичай не прямували на схід, але тепер знаходять собі покупців у більш віддалених районах після того, як Європейський Союз, країни G7 та Австралія ввели в грудні стелю цін на російську нафту на додаток до ембарго ЄС на російську нафту

Продавці віддають російську нафту з великими знижками, оскільки вони покривають вищі витрати на доставку.

"Вся ця арктична нафта зазвичай йде в ЄС, але тепер вона має йти кудись ще", - сказав сінгапурський трейдер.

Експорт арктичної сирої нафти в Індію неухильно зростає з травня: за даними Refinitiv, у листопаді було відвантажено рекордну кількість барелів - 6,67 млн барелів, а в грудні - 4,1 млн барелів. Більшість поставок склали сорти Arco, Arco/Novy Port, видобуті на родовищах "Газпром нафти".

Нафта Arco є високосірчистою нафтою з Приразломного родовища, тоді як якісніша нафта марки Novy Port з Новопокровського родовища має среднесірчисту і легку нафту.

Минулого тижня Індія імпортувала першу партію нафти сорту "Варандей", яку було завантажено в Мурманському порту наприкінці листопада, згідно з двома джерелами та даними Refinitiv.

Вантажний танкер Bear Alcor місткістю 900 тисяч барелів, який прямував через Європу, Середземне море та Суецький канал, розвантажили в порту Кочин у Кералі 27 грудня для нафтопереробної компанії Bharat Petroleum Corp Ltd. Два інші вантажі за 600 тисяч барелів, завантажені в листопаді, були вивантажені в Роттердамі в Нідерландах. Незрозуміло, які компанії купили ці вантажі.

За словами одного з джерел на індійському нафтопереробному заводі, у Росії є досить добрі обсяги та інших марок, які пропонуються індійським покупцям.

Він додав, що валовий прибуток від сортів, що переробляються, таких як Arco і Novy Port, що закуповуються на умовах поставки, більш ніж на 10 доларів за барель вищий у порівнянні з американськими сортами нафти аналогічної якості, такими як Mars і West Texas Intermediate.

Інший трейдер сказав, що сира нафта Arco пропонувалася китайським покупцям за ціною на 9 доларів за барель нижче за ICE Brent на умовах доставки з корабля, але було неясно, за якою ціною були укладені угоди.