Россия с большими скидками продает в Индию и Китай нефть, от которой отказался ЕС, - Reuters
Россия поставляет больше сырой нефти, добытой в арктическом регионе, в Китай и Индию, причем с более высокими скидками, после того, как Европа захлопнула свои двери для поставок из России в прошлом месяце.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Арктические сорта Arco, Arco/Novy Port и "Варандей" обычно не направлялись на восток, но теперь находят себе покупателей в более отдаленных районах после того, как Европейский Союз, страны G7 и Австралия ввели в декабре потолок цен на российскую нефть в дополнение к эмбарго ЕС на российскую нефть.
Продавцы отдают российскую нефть с большими скидками, поскольку они покрывают более высокие расходы на доставку.
"Вся эта арктическая нефть обычно идет в ЕС, но теперь она должна идти куда-то еще", - сказал сингапурский трейдер.
Экспорт арктической сырой нефти в Индию неуклонно растет с мая: по данным Refinitiv, в ноябре было отгружено рекордное количество баррелей - 6,67 млн баррелей, а в декабре - 4,1 млн баррелей. Большую часть поставок составили сорта Arco, Arco/Novy Port, добытые на месторождениях "Газпром нефти".
Нефть Arco представляет собой высокосернистую нефть с Приразломного месторождения, в то время как более качественная нефть марки Novy Port с Новопортовского месторождения имеет среднесернистую и легкую нефть.
На прошлой неделе Индия импортировала первую партию нефти сорта "Варандей", которая была загружена в Мурманском порту в конце ноября, согласно двум источникам и данным Refinitiv.
Грузовой танкер Bear Alcor вместимостью 900 тысяч баррелей, который следовал через Европу, Средиземное море и Суэцкий канал, был разгружен в порту Кочин в Керале 27 декабря для нефтеперерабатывающей компании Bharat Petroleum Corp Ltd. Два других груза по 600 тысяч баррелей, загруженные в ноябре, были выгружены в Роттердаме в Нидерландах. Неясно, какие компании купили эти грузы.
По словам одного из источников на индийском нефтеперерабатывающем заводе, в России есть достаточно хорошие объемы и других марок, которые предлагаются индийским покупателям.
Он добавил, что валовая прибыль от перерабатываемых сортов, таких как Arco и Novy Port, закупаемых на условиях поставки, более чем на 10 долларов за баррель выше по сравнению с американскими сортами нефти аналогичного качества, такими как Mars и West Texas Intermediate.
Другой трейдер сказал, что сырая нефть Arco предлагалась китайским покупателям по цене на 9 долларов за баррель ниже ICE Brent на условиях доставки с корабля, но было неясно, по какой цене были заключены сделки.
Напомним, средняя цена на нефть основной российской марки Urals в декабре 2022 года упала до 50,47 долларов за баррель. Это на 30,6% ниже, чем в декабре 2021 года (72,71 долларов).
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