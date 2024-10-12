Росія вдвічі зменшила активність авіації в Сумській області: в ЗСУ назвали причину

"Ми спостерігали, що коли була велика хмарність, знизилось практично вдвічі застосування ворогом саме авіаційної компоненти. А це те, що ворог найбільш інтенсивно використовує - КАБи, FPV-дрони, скиди з безпілотників", - розповів Мисник.

Військовий зазначив, що за допомогою безпілотників російські війська, зокрема, проводять розвідку в Сумській області.

"А артилерія без розвідки не діє зараз", - додав він.