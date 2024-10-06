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Росія вивела в Чорне море два ракетоносії: який можливий залп "Калібрів"

Неділя 06 жовтня 2024 06:49
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Росія вивела в Чорне море два ракетоносії: який можливий залп "Калібрів" Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 06:00, 6 жовтня, Росія вивела в Чорне море два кораблі. Обидва судна є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Водночас, військові не зафіксували жодного ворожого кораблі в Азовському морі.

Однак три судна перебувають у Середземному, два з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр". Їх загальний можливий залп складає 20 ракет.

Крім того, у ВМС додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 10 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали військові.

Росія вивела в Чорне море два ракетоносії: який можливий залп &quot;Калібрів&quot;

Нагадаємо, що в попередні кілька днів у Чорному морі перебував один ворожий корабель, він же носій "Калібрів". Його максимальний залп становив до 4 ракет.

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