Росія вдруге усунена від змагань у санному спорті

Виконком федерації розглянув вплив війни на спортивні змагання під час засідання в австрійському Імсті. Як наслідок, росіяни, зокрема і функціонери, повторно усунені від усіх турнірів.

"Із міркувань безпеки спортсменів вирішили тимчасово відсторонити російських спортсменів і їхню команду підтримки від участі в змаганнях під егідою FIL. Федерація уважно стежитиме за ситуацією та реагуватиме на потенційні зміни", – йдеться в заяві.

На початку березня FIL вже усувала спортсменів із РФ і Білорусі від санного спорту. Однак, у квітні росіяни виграли апеляцію щодо цього рішення і повернулися до роботи у Міжнародній федерації санного спорту.

Кубок світу зі санного спорту цьогоріч розпочнеться 3 грудня. Сезон 2022/23 візьме старт на австрійській землі – в Інсбруку.