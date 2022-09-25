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Росія вдруге усунена від змагань у санному спорті

Фото: Росіянам не раді і в зимових видах спорту (facebook.com/FILuge)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація санного спорту (FIL) продовжила відсторонення російських спортсменів від турнірів під своєю егідою на фоні продовження агресії РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Виконком федерації розглянув вплив війни на спортивні змагання під час засідання в австрійському Імсті. Як наслідок, росіяни, зокрема і функціонери, повторно усунені від усіх турнірів.

"Із міркувань безпеки спортсменів вирішили тимчасово відсторонити російських спортсменів і їхню команду підтримки від участі в змаганнях під егідою FIL. Федерація уважно стежитиме за ситуацією та реагуватиме на потенційні зміни", – йдеться в заяві.

На початку березня FIL вже усувала спортсменів із РФ і Білорусі від санного спорту. Однак, у квітні росіяни виграли апеляцію щодо цього рішення і повернулися до роботи у Міжнародній федерації санного спорту.

Кубок світу зі санного спорту цьогоріч розпочнеться 3 грудня. Сезон 2022/23 візьме старт на австрійській землі – в Інсбруку.

До слова, президент УЄФА Чеферін відкинув повернення команд РФ у міжнародний футбол за поточної ситуації.

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