Россия во второй раз отстранена от соревнований в санном спорте

Исполком федерации рассмотрел влияние войны на спортивные соревнования на заседании в австрийском Имсте. Как следствие, россияне, в том числе и функционеры, повторно отстранены от всех турниров.

"По соображениям безопасности спортсменов решили временно отстранить российских спортсменов и их команду поддержки от участия в соревнованиях под эгидой FIL. Федерация будет внимательно следить за ситуацией и будет реагировать на потенциальные изменения", – говорится в заявлении.

В начале марта FIL уже отстраняла спортсменов из РФ и Беларуси от санного спорта. Однако в апреле россияне выиграли апелляцию по этому решению и вернулись к работе в Международной федерации санного спорта.

Кубок мира по санному спорту в этом году начнется 3 декабря. Сезон 2022/23 возьмет старт на австрийской земле – в Инсбруке.