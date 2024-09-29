Росія вдруге за три дні атакувала дронами вокзал в Сумській області, є постраждалі

Росія знову атакувала FPV-дроном залізничний вокзал у Сумській області. Це вже вдруге за останні три дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прокуратори Сумської області та "Укрзалізниці".
За даними слідства, друга атака була здійснена 29 вересня 2024 року приблизно о 13:15. Росіяни застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, здійснили обстріл залізничної станції в місті Хутір-Михайлівський (Дружба) Шосткинського району. За попередніми даними, для атаки ворог використав FPV-дрони.
Внаслідок чергового російського обстрілу на цей раз отримали поранення машиніст потяга, працівник залізничного вокзалу та пасажирка поїзда №6605.
В "Укрзалізниці" повідомили, що броньований тепловоз зазнав пошкоджень, тож далі поїзд вирушить із допоміжним локомотивом з невеликою затримкою.
Наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.
"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі додали, що досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції головного управління Нацполіції в Сумській області.
Нагадаємо, що перед цим ворог атакував цей вокзал 26 вересня близько 13:00.
Унаслідок атаки постраждали троє осіб: працівник вагонного господарства, працівник воєнізованої охорони та працівник служби зв'язку.
Крім того, було пошкоджено будівлю вокзалу і вибито 15 склопакетів.
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