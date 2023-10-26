F-16 в Україні матимуть подвійне призначення: як літаки посилять ППО і чи закриють небо

З отриманням F-16 від союзників Україна зможе значно протидіяти РФ під час боїв, але навряд чи отримає перевагу в повітрі. Водночас західні літаки допомагатимуть українським воїнам виконувати й інші завдання, пов'язані з роботою ППО, яка практично щодня відбиває ворожі атаки.

Про те, як F-16 можуть посилити Україну, в якій кількості та чому літаки важливі для ППО - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Зараз триває навчання на F-16

Перші групи українських пілотів влітку цього року відправилися на навчання до США та Європи, щоб опанувати винищувачі F-16 і вміло застосовувати їх у боях.

З останніх офіційних даних підтверджено процес підготовки на авіатренажерах, які повноцінно відтворюють кабіну літака. Але від учора інформпростір заполонила новина про те, що українські пілоти нібито вже розпочали льотну підготовку на F-16 у США. Тобто з тренувальної пересіли вже в реальну кабіну літака.

Видання Air & Space Forces Magazine з посиланням на неназваного представника ВПС США написало, що "невелика кількість" українських льотчиків розпочала підготовку "основ експлуатації F-16" на базі 162-го підрозділу Національної гвардії ВПС Аризони.

Своєю чергою в Командуванні Повітряних сил ЗСУ наразі не беруться підтверджувати чи спростовувати інформацію. Як акцентував спікер Юрій Ігнат, Україна повідомить про льотну підготовку пілотів на F-16 після того, як про це офіційно скажуть партнери.

"Завчасно ми нічого не говоримо. Коли наші пілоти оприлюднять перше фото в літаку, то всі про це дізнаються", - зазначив Ігнат.

Яку кількість літаків можуть передати партнери

З уже озвучених офіційно заяв союзників та представників української влади, нашій країні партнери пообіцяли передати близько 61 одиницю F-16.

Зокрема, президент Володимир Зеленський в серпні повідомив, що Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі, а прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявляла, що її країна готова надати 19 літаків. Пообіцяла F-16 Україні й Норвегія, але точна їхня кількість невідома.

Як пояснювали у Командуванні Повітряних сил ЗСУ, західні партнери не будуть передавати літаки поштучно, їх надаватимуть підрозділами. Приблизно від 12 літаків.

"Таким чином, кілька десятків літаків може бути передано Україні спочатку для вирішення поточних завдань", - зазначав Юрій Ігнат.

При цьому радянські літаки лишатимуться поруч з F-16. Ті ж Су-24, Су-25, МіГ-29 та Су-27. Що в комплексі посилить українську армію для протидії ворогові в повітрі.

Чи зможе Україна отримати перевагу в повітрі

Але виникає питання, чи вдасться Україні з отриманням західних літаків отримати перевагу в повітрі? РБК-Україна дізналося про це в авіаексперта, провідного наукового співробітника Національного авіаційного університету (НАУ) Валерія Романенка.

На його думку, отримання F-16 не дасть нам одностайно отримати перевагу в повітрі. Але на це можна розраховувати на окремих ділянках фронту. Адже у разі отримання винищувачів Україна може почати бойові дії з кількості від 20 до 30 одиниць.

"Це замала кількість (для переваги в повітрі - ред.). Адже росіяни дотепер проти нас мають на фронті близько 300 літаків (за оцінками ГУР, йдеться про 436 одиниць - ред.)", - каже Романенко

Експерт зазначає, не треба відкидати факту, що ворог має сучасні літаки з потужними і далекобійними ракетами.

"Тому відчутної переваги до 20-30 літаків F-16, які ми отримаємо, особливо нам не забезпечать. До речі, ще не відомо які ракети нам до них дадуть. Це головний момент", - звернув увагу Романенко.

До прикладу, хорошим варіантом було б те, якби партнери передали Україні ракети AMRAAM AIM-120C-7 з дальністю близько 150 км, які є найсучаснішим експортним варіантом.

"Якщо ми отримаємо ці ракети, то загалом з російськими літаками типу Су-30 і навіть Су-35, а головне - з бомбардувальниками Су-34 і штурмовиками Су-25 ми боротися зможемо досить успішно", - акцентує експерт.

F-16 не тільки для боїв, а й для посилення ППО

Важливим моментом є те, що F-16 допомагатимуть українському війську не лише в безпосередньо в повітряних боях з росіянами. Ці літаки виконуватимуть і функції винищувачів протиповітряної оборони, щоб якнайдешевше боротися з російськими крилатими ракетами.

"Бо зенітні ракети в нас не нескінченні. І треба якось берегти їх запаси або замінювати їх боєприпасами, які є на складах у західних союзників. Тому тут йдеться про подвійне призначення цієї невеликої кількості літаків, які ще будуть розосереджені на великій кількості аеродромів", - каже експерт Романенко.

На його думку, розміщення ланками (не більше 4 одиниць) на аеродромі дозволить убезпечити винищувачі від російських спроб знищити F-16 ще до ефективного бойового застосування.

Який стан справ з літаками у РФ

Експерт пояснює, що у російських ВПС в контексті літаків стала якісна і кількісна перевага і до того ж перевага в управлінні завдяки використанню "літаючих радарів" А-50.

"Скажімо, така тактична перевага. Російська авіація продовжує бути серйозним фактором, який вливає на перебіг бойових дій. Єдине, що вона не змогла проявити себе як ударна сила у глибині на нашої території", - підкреслив Романенко.

Разом з тим росіяни взагалі понесли основну масу втрат у літаках минулого року.

"Вони зазнали таких втрат, що не те, що не залітають на підконтрольну нашим військам територію, а взагалі навіть близько не підлітають. Десь за 20 км щонайближче вони скидають плануючі бомби. Ну штурмовики підходить трохи ближче. Вони підходять на 3-4 км, бо мають відстрілювати некеровані ракети блоками, а в тих маленька дальність. Там 3-4 км вся їх дальність", - додає Романенко.

У підсумку окупанти так і не змогли навчитися проривати навіть не дуже сучасну, яка в нас була минулого року, протиповітряну оборону. Але все ж ворог поки може більш-менш ефективно працювати по передовій, по лінії фронту і по наших дуже ближніх тилах, десь 20-30 км в глибину. Але про жодне панування РФ у повітрі не може йти й мови.

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