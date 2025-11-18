UA

Росія вдарила по залізниці у Дніпрі та на Харківщині: є постраждалі та великі руйнування

 Фото: наслідки обстрілу (t.me/OleksiiKuleba)
Автор: Наталія Кава

Уночі армія РФ завдала масованого удару по залізничній інфраструктурі у Дніпрі та на Харківщині. Атака спричинила серйозні руйнування, пожежі й пошкодження цивільних об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексія Кулебу та ДСНС.

Зокрема, у Дніпрі ворог поцілив десятками дронів-камікадзе у приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Це вже другий масований удар по об’єкту за час повномасштабної війни.

"Суттєво зруйнований основний ремонтний цех. Пошкоджений вокзал у Дніпрі. Вже розпочато розбір завалів, оперативне відновлення", - пише Кулеба.

Попри руйнування, ранкові електрички з Дніпра були відправлені за графіком.

 Фото: наслідки обстрілу (t.me/OleksiiKuleba)

На Харківщині росіяни обстріляли низку залізничних станцій. У Берестовому травмовано працівника залізниці, йому надано медичну допомогу. Пошкоджені вагони та інфраструктура чотирьох станцій.

За уточненою інформацією ДСНС, у місті постраждали двоє людей - 59-річна жінка та 67-річний чоловік. Внаслідок ударів виникло кілька масштабних пожеж.

Пошкоджено медіабудівлю, приватні та комунальні підприємства, магазини, кіоски, заклад харчування, інфраструктурні об’єкти, станцію техобслуговування, шість багатоповерхівок і гаражі. Понад 20 авто зруйновано або пошкоджено.

У Новоолександрівській громаді загорілося приватне домоволодіння, а в Самарівському та Павлоградському районах також зафіксовані ураження об’єктів інфраструктури.

Обстріли 18 листопада

Цієї ночі ворог знову атакував Україну різними типами озброєння. За даними Повітряних сил було застосовано ударні дрони.ю а також ракети.

Зокрема, напередодні ввечері під масованою атакою безпілотників опинився Дніпро. Там понівечені двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, 6 багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 авто, ще 3 - знищено.

Також росіяни вдарили ракетами по Берестину Харківської області. Внаслідок атаки були постраждалі, але зараз стало відомо про загиблу дівчину.

