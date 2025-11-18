Росія вдарила по залізниці у Дніпрі та на Харківщині: є постраждалі та великі руйнування

Зокрема, у Дніпрі ворог поцілив десятками дронів-камікадзе у приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Це вже другий масований удар по об’єкту за час повномасштабної війни.

"Суттєво зруйнований основний ремонтний цех. Пошкоджений вокзал у Дніпрі. Вже розпочато розбір завалів, оперативне відновлення", - пише Кулеба.

Попри руйнування, ранкові електрички з Дніпра були відправлені за графіком.

Фото: наслідки обстрілу (t.me/OleksiiKuleba)

На Харківщині росіяни обстріляли низку залізничних станцій. У Берестовому травмовано працівника залізниці, йому надано медичну допомогу. Пошкоджені вагони та інфраструктура чотирьох станцій.

За уточненою інформацією ДСНС, у місті постраждали двоє людей - 59-річна жінка та 67-річний чоловік. Внаслідок ударів виникло кілька масштабних пожеж.

Пошкоджено медіабудівлю, приватні та комунальні підприємства, магазини, кіоски, заклад харчування, інфраструктурні об’єкти, станцію техобслуговування, шість багатоповерхівок і гаражі. Понад 20 авто зруйновано або пошкоджено.

У Новоолександрівській громаді загорілося приватне домоволодіння, а в Самарівському та Павлоградському районах також зафіксовані ураження об’єктів інфраструктури.