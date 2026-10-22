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"Флеш" показав нову ракету "Філін", якою РФ намагається замінити "Шахеди"

19:42 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
"Флеш" показав нову ракету "Філін", якою РФ намагається замінити "Шахеди" Ілюстративне фото: Росія атакує Україну новою ракетою "Філін" (Колаж РБК-Україна)
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В Україні помітили нову російську крилату ракету "Філін" із дальністю польоту до 1200 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента України Сергія "Флеша" Бескрестнова в Telegram.

Ракета "Філін" здатна розвивати швидкість до 800 км/год та літати на висоті до 6 кілометрів. Вага її бойової частини порівнянна з 1-2 дронами "Шахед".

Головні переваги ракети РФ - швидкість та маневреність, відсутність потреби у спеціальних дронопортах (може запускатися з вертольотів та БПЛА) та виробництво з використанням російських вузлів.

Виготовленням озброєння займається підприємство АТ "НПО "МОЛНІЯ", яке раніше виробляло керовані авіабомби (КАБ). Реактивний двигун на ракеті - російський, він також застосовується у виробах С71 та "Бандероль".

&quot;Флеш&quot; показав нову ракету &quot;Філін&quot;, якою РФ намагається замінити &quot;Шахеди&quot;
Фото: ракета "Філін" (t.me/serhii_flash)

ГУР проводить системну роботу з ідентифікації ракет і БПЛА ворога, а також аналізу їхніх комплектуючих.

Головна мета - визначити та заблокувати канали постачання деталей для російського ВПК.

Нагадаємо, що росіяни ще наприкінці літа почали застосовувати проти України нову крилату ракету "Філін".

Тоді у Головному управлінні розвідки Міноборони розкрили її ключові характеристики, зазначавши, що ворог намагається наростити використання дешевих засобів ураження з вітчизняними двигунами.

Крім того, розвідка системно досліджує іноземну компонентну базу у російському озброєнні.

Зокрема, раніше у ГУР оприлюднили перелік іноземних деталей, що входять до складу завадозахищених навігаційних модулів "Комета". Ці блоки російські окупанти масово встановлюють на свої ракети та дрони.

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