Росія вдарила по ТРЦ на Дніпропетровщині (фото)

Що сталося вночі

Атака відбулася в Слобожанському Дніпровського району. Через удар спалахнули пожежі одразу на двох ділянках - поряд із торговельно-розважальним центром та всередині самої будівлі.

Рятувальники ДСНС виїхали на місце й ліквідували обидва займання.

Внаслідок атаки постраждали вантажний автомобіль та внутрішнє оздоблення торговельно-розважального центру.

Фото: наслідки атаки на Слобожанське (t.me/dsns_telegram)

Про постраждалих людей інформація не надходила.

Що передувало нічній атаці

Нагадаємо, цієї ж ночі росіяни вдарили одразу по чотирьох обласних центрах - Києву, Харкову, Запоріжжю та Дніпру.

У Харкові через ракетний удар загинула людина, а в столиці та Запоріжжі пошкоджені житлові будинки.