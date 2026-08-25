RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия ударила по ТРЦ на Днепропетровщине (фото)

08:54 25.08.2026 Вт
1 мин
Из-за удара вспыхнули пожары сразу на двух локациях
aimg Елена Чупровская
Фото: В Днепропетровской области ночью россияне ударили по торговому центру (facebook.com DSNSSUMY)

Ночью 25 августа россияне нанесли удар по торгово-развлекательному центру в Днепропетровской области. Из-за атаки возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Что произошло ночью

Атака произошла в Слобожанском Днепровском районе. Из-за удара вспыхнули пожары сразу на двух участках - рядом с торгово-развлекательным центром и внутри самого здания.

Спасатели ГСЧС выехали на место и ликвидировали оба возгорания.

В результате атаки пострадали грузовой автомобиль и внутренняя отделка торгово-развлекательного центра.

Фото: последствия атаки на Слобожанское (t.me/dsns_telegram)

О пострадавших людях информация не поступала.

Что предшествовало ночной атаке

Напомним, этой же ночью россияне ударили сразу по четырем областным центрам - Киеву, Харькову, Запорожью и Днепру.

В Харькове из-за ракетного удара погиб человек, а в столице и Запорожье повреждены жилые дома.

Между тем, постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совбеза призвал принять резолюцию, которая потребует от России немедленно прекратить боевые действия и вывести войска с украинской территории.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДнепрАтака дронов