Росія вдарила по Сумах. Є загиблі і важкопоранені: перші фото наслідків

За даними Сумської ОВА, внаслідок обстрілу дві людини загинули, ще дев'ять - поранені. Двоє з них - у важкому стані.

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - повідомили в ОВА.



Удар росіян по Сумах

Нагадаємо, сьогодні вдень, 14 травня, у низці регіонів України було оголошено сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Під час тривоги в Сумах прогримів вибух.

Згодом в.о. сумського міського голови Артем Кобзар розповів, що вибух пролунав через російський удар по об'єкту промислової інфраструктури.