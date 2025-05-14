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Росія вдарила по Сумах. Є загиблі і важкопоранені: перші фото наслідків

Фото: наслідки удару по Сумах 14 травня (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдень середи, 14 травня, завдала ракетного удару по промисловому об'єкту у місті Суми. Вже відомо про жертви та поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

За даними Сумської ОВА, внаслідок обстрілу дві людини загинули, ще дев'ять - поранені. Двоє з них - у важкому стані.

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - повідомили в ОВА.

Удар росіян по Сумах

Нагадаємо, сьогодні вдень, 14 травня, у низці регіонів України було оголошено сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Під час тривоги в Сумах прогримів вибух.

Згодом в.о. сумського міського голови Артем Кобзар розповів, що вибух пролунав через російський удар по об'єкту промислової інфраструктури.

 

Раніше ми писали, що у ніч на 14 травня Україну атакували балістична ракета Іскандер-М/KN-23 із Криму та 145 ударних БпЛА типу Shahed. Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 80 дронів.

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