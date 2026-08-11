Росія вдарила по Сумах чотирма авіабомбами: загинула людина

Чотири влучення в Сумах

Удари зафіксували у Зарічному та Ковпаківському районах міста. За попередніми даними, поряд з одним із місць влучення перебував чоловік, який загинув.

Крім того, пошкодження отримали понад 20 приватних житлових будинків та об'єкти цивільної інфраструктури.

Наслідки атаки уточнюють

За попередньою інформацією, інших постраждалих немає. На місцях влучень працюють відповідні екстрені служби, спеціалісти встановлюють остаточні наслідки російської атаки.

Інформація про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.