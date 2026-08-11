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Росія вдарила по Сумах чотирма авіабомбами: загинула людина

18:51 11.08.2026 Вт
1 хв
Удар припав по двох районах міста, відомі перші наслідки
aimg Анастасія Никончук
Фото: ДСНС (GettyImages)

Російські війська завдали по Сумах удару чотирма керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинув чоловік, пошкоджено понад 20 приватних будинків та об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в.о. міського голови міста Суми Артема Кобзаря у мережі Telegram.

Чотири влучення в Сумах

Удари зафіксували у Зарічному та Ковпаківському районах міста. За попередніми даними, поряд з одним із місць влучення перебував чоловік, який загинув.

Крім того, пошкодження отримали понад 20 приватних житлових будинків та об'єкти цивільної інфраструктури.

Наслідки атаки уточнюють

За попередньою інформацією, інших постраждалих немає. На місцях влучень працюють відповідні екстрені служби, спеціалісти встановлюють остаточні наслідки російської атаки.

Інформація про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

Нагадуємо, що після денної атаки Росії на Одещині, яка сталася 11 серпня, загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Удар припав по вантажівці з цистерною, після чого транспорт спалахнув.

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