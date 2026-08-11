Россия ударила по Сумам четырьмя авиабомбами: погиб человек

Четыре попадания в Сумах

Удары зафиксировали в Заречном и Ковпаковском районах города. По предварительным данным, рядом с одним из мест попадания находился мужчина, который погиб.

Кроме того, повреждения получили более 20 частных жилых домов и объекты гражданской инфраструктуры.

Последствия атаки уточняют

По предварительной информации, других пострадавших нет. На местах попаданий работают соответствующие экстренные службы, специалисты устанавливают окончательные последствия российской атаки.

Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.