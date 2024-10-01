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Росія вдарила "Шахедами" по Сумській області: знеструмлено три тергромади

Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Росіяни завдали авіаційного удару, застосувавши БпЛА типу “Шахед”, по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади.

Адміністрація повідомляє, що наразі протиповітряні бої тривають. Українські підрозділи ППО працюють над знищенням ворожих засобів ураження.

Аварійно-рятувальні служби розпочали роботу по ліквідації наслідків атаки, додали в ОВА.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ворожі БПЛА у Сумській області близько 22:00. Про пуски КАБ на Сумщині ПС повідомляли близько 21:00.

Нагадаємо, 1 жовтня на Сумщині оголосили примусову евакуацію дітей та їхніх батьків. Евакуація буде здійснюватися у примусовий спосіб з населених пунктів, що розташовані в Сумському районі. До процесу примусової евакуації залучено представників соціальних служб, поліції, рятувальників та військових.

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Війна Росії проти України