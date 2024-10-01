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Россия ударила "Шахедами" по Сумской области: обесточены три тергромады

Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Россияне нанесли авиационный удар, применив БПЛА типа "Шахед", по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

По предварительной информации, в результате атаки россиян обесточены Шосткинская, Глуховская, Ямпольская территориальные громады.

Администрация сообщает, что в настоящее время противовоздушные бои продолжаются. Украинские подразделения ПВО работают над уничтожением вражеских средств поражения.

Аварийно-спасательные службы приступили к работе по ликвидации последствий атаки, добавили в ОВА.

Воздушные Силы ВСУ сообщали о вражеских БПЛА в Сумской области около 22:00. О пусках КАБ в Сумской области ПС сообщали около 21:00.

Напомним, 1 октября в Сумской области объявили принудительную эвакуацию детей и их родителей. Эвакуация будет осуществляться принудительно из населенных пунктов, расположенных в Сумском районе. В процесс принудительной эвакуации вовлечены представители социальных служб, полиции, спасателей и военных.

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