Росія вдарила по рятувальникам у Запорізькій області, є постраждалі

У Запорізькому районі російський безпілотник атакував автомобіль ДСНС, який прямував на виклик. Внаслідок удару постраждали четверо рятувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Запорізької ОВ Івана Федорова в Telegram.
У вівторок, 1 вересня, у Кушугумі Запорізького району російський безпілотник завдав удару по автомобілі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Машина в цей момент прямувала до місця пожежі, яку потрібно було загасити.
Внаслідок атаки транспортний засіб отримав пошкодження. Четверо рятувальників, які перебували в автомобілі, зазнали поранень.
Після атаки постраждалим рятувальникам надали необхідну медичну допомогу. Нині вони перебувають під наглядом лікарів.
Інших подробиць про їхній стан, а також характер пошкоджень автомобіля у наданій інформації не повідомляється.
Нагадуємо, що в ніч на 1 вересня Росія завдала по Києву масованого удару, внаслідок якого було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Загинули вісім людей, ще семеро зазнали поранень, серед постраждалих - троє дітей.