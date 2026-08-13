Росія вдарила по логістичній компанії в Павлограді, спалахнула пожежа

"Росіяни атакували Павлоград. Вдарили по приміщенню логістичної компанії. Зайнялася пожежа", - розповів він.

Ганжа зазначив, що наразі уточнюється інформація про постраждалих внаслідок обстрілу.

Пізніше начальник ОВА повідомив, що рятувальники локалізували пожежу на місці ворожого удару у Павлограді. Він додав, що наразі триває ліквідація наслідків.

Фото: наслідки ворожого удару по Павлограду (t.me/dnipropetrovskaODA)

Оновлено 18:17

За даними голови Дніпропетровської ОВА, внаслідок удару росіян по Павлограду поранення отримали двоє чоловіків. Вони відмовилися від госпіталізації.

Нагадаємо, в ніч на 9 серпня російські окупанти вдарили поблизу торговельного центру та по енергооб'єктах Павлограду. Там постраждали дев'ятеро людей, серед яких четверо дітей.