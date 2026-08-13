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Росія вдарила по логістичній компанії в Павлограді, спалахнула пожежа

16:59 13.08.2026 Чт
1 хв
Інформація про постраждалих внаслідок атаки уточнюється
aimg Валерій Ульяненко
Фото: РФ вдарила по логістичній компанії в Павлограді (facebook.com DSNSKyiv)

В четвер, 13 серпня, російські окупанти вдарили по Павлограду. Під ударом опинилась логістична компанія, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

"Росіяни атакували Павлоград. Вдарили по приміщенню логістичної компанії. Зайнялася пожежа", - розповів він.

Ганжа зазначив, що наразі уточнюється інформація про постраждалих внаслідок обстрілу.

Пізніше начальник ОВА повідомив, що рятувальники локалізували пожежу на місці ворожого удару у Павлограді. Він додав, що наразі триває ліквідація наслідків.

Фото: наслідки ворожого удару по Павлограду (t.me/dnipropetrovskaODA)

Оновлено 18:17

За даними голови Дніпропетровської ОВА, внаслідок удару росіян по Павлограду поранення отримали двоє чоловіків. Вони відмовилися від госпіталізації.

Нагадаємо, в ніч на 9 серпня російські окупанти вдарили поблизу торговельного центру та по енергооб'єктах Павлограду. Там постраждали дев'ятеро людей, серед яких четверо дітей.

Раніше, 6 серпня, РФ вдарила дроном-ракетою "Бандероль" по сортувальному депо "Укрпошти" у Павлограді. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло дві працівниці.

Зазначимо, нещодавно російські окупанти вдарили трьома КАБами по виробничому комплексу в Павлограді. Там розташовані підприємства партнерів групи компаній Star Brands.

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Російська ФедераціяПавлоградВійна в Україні