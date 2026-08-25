Росія вдарила по Краматорську авіабомбами: серед поранених - двомісячне немовля

Нагадаємо, в ніч на сьогодні окупанти вдарили по чотирьох містах - Києву, Харкову, Запоріжжі та Дніпру. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі, були пошкоджені житлові будинки.

Зазначимо, внаслідок атаки росіян дронами у Херсоні виникла пожежа на складі Українського Червоного Хреста. Згоріло майно на майже 28 мільйонів гривень.