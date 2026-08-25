Россия ударила по Краматорску авиабомбами: среди раненых - двухмесячный младенец

Напомним, в ночь на сегодняшний день оккупанты ударили по четырем городам - Киеву, Харькову, Запорожье и Днепру. В результате обстрелов вспыхнули пожары, были повреждены жилые дома.

Отметим, в результате атаки россиян дронами в Херсоне возник пожар на складе Украинского Красного Креста. Сгорело имущество почти на 28 миллионов гривен.