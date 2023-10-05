РФ вдарила по кафе, де проходили поминки. Клименко розкрив деталі обстрілу села Гроза

"Це був магазин, поряд кафе. У магазині були місцеві жителі, місцеві були і в кафе, де проходили поминки за місцевим односельцем. Загалом на території перебувало близько 60 осіб. 49 загинуло, серед них дівчинка 6 років", - розповів чиновник.

За його словами, семеро людей отримали тяжкі поранення, зараз вони на операційних столах.

Клименко додав, що правоохоронцям уже вдалося ідентифікувати 29 тіл, інші тіла направили до експертних закладів Харкова.

Міністр уточнив, що чим було завдано удару, поки що невідомо. Це могла бути ракета чи авіабомба, але тип встановлять експерти.

"Удар був настільки точним, а це невелике приміщення, щоб у нього так точно влучити. Тому є підозра (що навів хтось з місцевих - ред.) у СБУ та поліції. Ми можемо цей варіант перевірити обов'язково", - розповів глава МВС.

Обстріл села Гроза

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни вдарили по селу Гроза. Під їхній обстріл потрапив магазин.

Внаслідок атаки відомо про 49 загиблих. Розбір завалів продовжується.