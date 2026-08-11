ua en ru
Вт, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Росія вдарила балістикою по "Запоріжсталі": є загиблі, підприємство зупинено

17:07 11.08.2026 Вт
2 хв
Сьогодні і завтра "Метінвест" приспустив на своїх підприємствах прапори на знак жалоби
aimg Валерій Ульяненко
Росія вдарила балістикою по "Запоріжсталі": є загиблі, підприємство зупинено Ілюстративне фото: РФ вдарила балістикою по "Запоріжсталі" (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Внаслідок балістичного удару РФ по промислових об'єктах у Запоріжжі загинули семеро працівників комбінату "Запоріжсталь", ще 21 людина дістала поранення. Роботу підприємства повністю зупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу групи "Метінвест".

Ворожа ракета влучила по цивільних промислових майданчиках у момент, коли співробітники прямували до укриття одразу після оголошення повітряної тривоги.

Унаслідок обстрілу загинули семеро працівників "Запоріжсталі", 21 людина отримала поранення різного ступеня тяжкості.

"Ми надаємо їм усю необхідну допомогу та підтримку. Залишаємося на зв’язку із сім’ями загиблих і постраждалих та допомагаємо їм пережити цей надзвичайно важкий час", - йдеться у заяві.

Унаслідок влучань суттєво пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств, а також основні й допоміжні потужності коксового та доменного виробництв.

Наразі роботу металургійного комбінату "Запоріжсталь" повністю зупинено, інші виробничі майданчики працюють на зниженій потужності. Фахівці та міські служби ліквідовують наслідки атаки й оцінюють терміни відновлення.

"Сьогодні та завтра на підприємствах Метінвесту приспущені прапори на знак жалоби за загиблими працівниками", - зазначили в "Метінвесті".

Нагадаємо, вночі Росія вдарила по Україні протикорабельними ракетами "Циркон", балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, а також дронами різних типів.

Українська ППО збила/подавила 98 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Метінвест Російська Федерація Запоріжжя Запорожсталь Війна в Україні Ракети
Новини
На Рівненщині після вибухів спалахнула пожежа на підприємстві: що відомо
На Рівненщині після вибухів спалахнула пожежа на підприємстві: що відомо
Аналітика
Зараз Україна має перевагу у війні: інтерв'ю з послом Британії Нілом Кромптоном
Мілан Лєліч, Роман Кот Зараз Україна має перевагу у війні: інтерв'ю з послом Британії Нілом Кромптоном