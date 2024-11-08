Росія вдарила балістикою по підприємству в Сумах: є поранені

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що під час сьогоднішньої атаки по Сумах, ціллю ворога стала критична інфраструктура.

Зауважимо, що це не перший удар по місту за сьогодні. Ще вночі Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в Сумській області зафіксували швидкісну ціль. А незадовго після цього ЗМІ повідомили, що у Сумах пролунав вибух.

До того ж сьогодні окупанти вдарили по селищу Краснопілля Сумської області. Удар був завданий керованою авіабомбою, що потягло за собою кількох поранених. Зокрема рятувальники витягли з-під завалів жінку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.