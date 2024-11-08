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Россия ударила баллистикой по предприятию в Сумах: есть раненые

Фото: Россия ударила баллистикой по Сумам (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные ранее сегодня, 8 ноября, нанесли ракетный удар по Сумах. В результате атаки есть повреждения предприятия и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокуратуры Сумской области.

По данным следствия, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты нанесли ракетный удар по одному из предприятий в Сумах.

"В результате атаки врага двое работников получили ранения. Повреждено имущество предприятия. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела", - подчеркнули в прокуратуре.

 

Напомним, РБК-Украина сообщало, что во время сегодняшней атаки по Сумам, целью врага стала критическая инфраструктура.

Заметим, что это не первый удар по городу сегодня. Еще ночью Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в Сумской области зафиксировали скоростную цель. А незадолго после этого СМИ сообщили, что в Сумах раздался взрыв.

К тому же сегодня оккупанты ударили по поселку Краснополье Сумской области. Удар был нанесен управляемой авиабомбой, что повлекло за собой нескольких раненых. В частности, спасатели вытащили из-под завалов женщину.

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