Росія утримує у таборах понад 6 тисяч українських дітей для "політичного перевиховання", - США

Аналітики виявили щонайменше 43 табори та інші об'єкти в тимчасово окупованому Криму та Росії, де утримувалися українські діти в рамках "великомасштабної планомірної мережі", що діє в Росії з моменту вторгнення в Україну.

Серед дітей, які перебувають у цих місцях, є ті, хто мав батьків чи явних сімейних опікунів, ті, кого Росія вважала сиротами, та інші діти, які до вторгнення перебували під опікою українських державних установ.

У доповіді йдеться про те, що деякі з цих дітей були усиновлені російськими сім'ями або передані в прийомні сім'ї в Росії.

Наймолодшому з виявлених дітей було лише чотири місяці, а в деяких таборах військову підготовку проходили діти віком 14 років.

"Те, що задокументовано в цій доповіді, є явним порушенням 4-ї Женевської конвенції", - заявив один із дослідників Єльського університету Натаніель Реймонд.

За його словами, це також може бути доказом того, що Росія вчиняє геноцид під час війни в Україні, оскільки передача дітей з метою зміни, зміни чи ліквідації національної ідентичності може бути складовим актом злочину геноциду.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Дмитро Лубинець повідомляв, що Росія не погодилася надати список вивезених з України дітей, які не хочуть залишатися у РФ.

Крім того, вивезених із Херсона дітей-сиріт утримують у дитбудинку у Сімферополі, який називають "дитячим концтабором".

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