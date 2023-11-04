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Росія ударила по українським військовим під час урочистостей, багато жертв

Фото: росіяни обстріляли українських військових під час урочистостей (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Юлія Акимова

Українські військовослужбовці потрапили під обстріл РФ у Запорізькій області під час урочистостей до Дня артилериста. В результаті удару багато військових загинули, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел, інцидент стався в одному з прифронтових сіл Запорізької області. Військових зібрали на нагородження до Дня артилериста. В цей момент по місцю проведення урочистостей було завдано удар.

В результаті удару станом на зараз близько 20 військових загинуло. Ще близько 30 людей постраждали, більшість з них - військовослужбовці.

Як повідомляють у соцмережах, під удар могли потрапити військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Зазначимо, що глава Закарпатської ОВА Віктор Микита закликав мешканців області утриматися декілька днів від розваг та концертів, але не уточнив причини.

"Раджу відвідати храми, помолитися за наших захисників. Після офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр буде розпорядження про вшанування полеглих воїнів", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Командування 128-ї бригади, Сухопутних сил, а також Таврійського напрямку наразі не робили жодних заяв з приводу цієї інформації.

Нагадаємо, вчора повідомлялося про ракетний удар по селу Зарічне у Запорізькій області. Тоді в результаті атаки 11 людей отримали поранення.

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