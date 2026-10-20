Росія ударила по операційній Інституту кардіології Стражеска у Києві (фото)

Росія ударила по операційній

Корецький зазначив, що росіяни вдарили по лікарні вдруге.

"Цього разу - по операційній Інституту Стражеска Національної академії медичних наук у Києві", - уточнив він.

За його словами, торік удар припав на четвертий поверх інституту, а тепер - на шостий, де розташована операційна.

"На щастя, обійшлося без загиблих. Один пацієнт дістав поранення, йому надали усю необхідну допомогу", - каже прем'єр.

Фото: операційна Інституту Стражеска після удару російського дрона (t.me/Koretskyi_official)

Інститут рятує людей із хворобами серця з усієї України, зазначив чиновник. Тут оперують, виходжують після інфарктів і повертають українцям життя.