UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні

Росія ударила по операційній Інституту кардіології Стражеска у Києві (фото)

17:39 20.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска у Києві після російського удару (t.me/Koretskyi_official)

Окупанти вдруге атакували Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска у Києві. Під ударом 20 жовтня опинилася операційна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram.

Росія ударила по операційній

Корецький зазначив, що росіяни вдарили по лікарні вдруге.

"Цього разу - по операційній Інституту Стражеска Національної академії медичних наук у Києві", - уточнив він.

За його словами, торік удар припав на четвертий поверх інституту, а тепер - на шостий, де розташована операційна.

"На щастя, обійшлося без загиблих. Один пацієнт дістав поранення, йому надали усю необхідну допомогу", - каже прем'єр.

Фото: операційна Інституту Стражеска після удару російського дрона (t.me/Koretskyi_official)

Інститут рятує людей із хворобами серця з усієї України, зазначив чиновник. Тут оперують, виходжують після інфарктів і повертають українцям життя.

Раніше РБК-Україна писало, що уранці 20 жовтня дрон РФ вдарив біля АЗС у Голосіївському районі Києва. Одна людина загинула.

Крім того, сьогодні вранці також ворог атакував автомобілі на трасі Київ-Одеса. Унаслідок атаки загинуло троє людей, є поранені.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївВійна Росії проти України