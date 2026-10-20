Росія ударила по операційній Інституту кардіології Стражеска у Києві (фото)

Окупанти вдруге атакували Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска у Києві. Під ударом 20 жовтня опинилася операційна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram.
Корецький зазначив, що росіяни вдарили по лікарні вдруге.
"Цього разу - по операційній Інституту Стражеска Національної академії медичних наук у Києві", - уточнив він.
За його словами, торік удар припав на четвертий поверх інституту, а тепер - на шостий, де розташована операційна.
"На щастя, обійшлося без загиблих. Один пацієнт дістав поранення, йому надали усю необхідну допомогу", - каже прем'єр.
Фото: операційна Інституту Стражеска після удару російського дрона (t.me/Koretskyi_official)
Інститут рятує людей із хворобами серця з усієї України, зазначив чиновник. Тут оперують, виходжують після інфарктів і повертають українцям життя.
Раніше РБК-Україна писало, що уранці 20 жовтня дрон РФ вдарив біля АЗС у Голосіївському районі Києва. Одна людина загинула.
Крім того, сьогодні вранці також ворог атакував автомобілі на трасі Київ-Одеса. Унаслідок атаки загинуло троє людей, є поранені.