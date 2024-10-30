Росія ударила КАБом по багатоповерхівці в Харкові, є постраждалі

Пізно ввечері, 30 жовтня, у Харкові пролунав вибух. Російська Федерація вкотре атакувала місто, бомба влучила в багатоповерхівку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова та канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"У Харкові було чутно вибух, профільні служби виїхали на обстеження місця прильоту КАБа", - йдеться у повідомленні о 22:51.
Через декілька хвилин Терехов уточнив, що за попередньою інформацією керована авіаційна бомба влучила у багатоповерховий будинок. Внаслідок атаки є постраждалі.
За словами Синєгубова, удар зафіксовано у Салтівському районі.
"Є влучання у четвертий поверх багатоповерхівки. Попередньо - є потерпілі, в тому числі під завалами. Перевірка екстреними службами триває", - написав він.
Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок російського удару зруйновано майже весь під'їзд будинку та пошкоджено цивільні автомобілі. На місці прильоту виникла пожежа.
"Рятувальники проводять пошукові роботи та ліквідовують загорання", - додав він.
За попередніми даними, станом на зараз відомо вже про сім постраждалих. Огляд триває, написав Синєгубов.
"Повністю зруйновані поверхи з 6-го по перший поверх 9-ти поверхового будинку. Станом на зараз маємо інформацію про 12 постраждалих. Під завалами ще можуть бути люди", - повідомив Терехов.
Ігор Терехов поінформував, що на верхніх поверхах підʼїзду є заблоковані люди. Ведуться роботи щодо їх порятунку.
"Оглянуто 10 постраждалих. Двоє важких - дитина 11 років та 22-ти дворічний чоловік", - додав він.
Як повідомив мер міста, під завалами знаходиться дитина. Рятувальники намагаються її дістати.
"На дану хвилину маємо інформацію про те, що троє людей можуть перебувати під завалами. Ще є відомості про 15 постраждали від російського удару по багатоповерхівці", - повідомив Терехов.
Станом на цей час вже 18 постраждалих.
Нагадаємо, що ввечері 28 жовтня Російська Федерація також завдала удару по Харкову авіабомбою. Тоді внаслідок атаки було пошкоджено історичну будівлю Держпрому, медичного закладу та інші адміністративні будівлі.
Детальніше про цю атаку та її наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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