Росія ударила КАБом по багатоповерхівці в Харкові, є постраждалі

"У Харкові було чутно вибух, профільні служби виїхали на обстеження місця прильоту КАБа", - йдеться у повідомленні о 22:51.

Через декілька хвилин Терехов уточнив, що за попередньою інформацією керована авіаційна бомба влучила у багатоповерховий будинок. Внаслідок атаки є постраждалі.

За словами Синєгубова, удар зафіксовано у Салтівському районі.

"Є влучання у четвертий поверх багатоповерхівки. Попередньо - є потерпілі, в тому числі під завалами. Перевірка екстреними службами триває", - написав він.

Оновлено о 23:11

Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок російського удару зруйновано майже весь під'їзд будинку та пошкоджено цивільні автомобілі. На місці прильоту виникла пожежа.

"Рятувальники проводять пошукові роботи та ліквідовують загорання", - додав він.

Оновлено о 23:15

За попередніми даними, станом на зараз відомо вже про сім постраждалих. Огляд триває, написав Синєгубов.

Оновлено о 23:20

"Повністю зруйновані поверхи з 6-го по перший поверх 9-ти поверхового будинку. Станом на зараз маємо інформацію про 12 постраждалих. Під завалами ще можуть бути люди", - повідомив Терехов.

Оновлено о 23:29

Ігор Терехов поінформував, що на верхніх поверхах підʼїзду є заблоковані люди. Ведуться роботи щодо їх порятунку.

"Оглянуто 10 постраждалих. Двоє важких - дитина 11 років та 22-ти дворічний чоловік", - додав він.

Оновлено о 23:32

Як повідомив мер міста, під завалами знаходиться дитина. Рятувальники намагаються її дістати.

Оновлено о 23:46

"На дану хвилину маємо інформацію про те, що троє людей можуть перебувати під завалами. Ще є відомості про 15 постраждали від російського удару по багатоповерхівці", - повідомив Терехов.

Оновлено о 23:52

Станом на цей час вже 18 постраждалих.