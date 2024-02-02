Росія - тюрма народів. Кулеба закликав ОБСЄ зайнятися правами нацменшин у РФ
Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) необхідно зайнятися правами нацменшин у Росії. Це питання має стати пріоритетним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на пресконференції з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Мальти Ієном Боргом.
Кулеба розповів, що під час переговорів з Боргом було порушено питання прав національних меншин на території Росії. І йдеться не лише про українську меншину.
"Нещодавні події в Уфі показали, що Росія - це тюрма народів. Башкири стали на захист активіста, якого Кремль судить за позицію проти війни (йдеться про протести після вироку для Фаїля Алсинова - ред.)", - зазначив український міністр.
Він також нагадав, що Росія активно мобілізує для війни проти України представників нацменшин. Так вона намагається продовжити агресію та проводить етнічні чистки на власній території.
"В ОБСЄ є інструменти для захисту прав нацменшин. Зокрема існує інститут верховного комісара з питань нацменшин. Вважаємо, що потрібно впритул зайнятися цією проблематикою", - додав глава МЗС України.
Він закликав ОБСЄ зробити питання захисту нацменшин у Росії одним з пріоритетних на порядку денному.
Протести в Уфі
Нагадаємо, кілька тижнів тому в Уфі кілька сотень людей розпочали протести після того, як суд РФ призначив активісту Фаїлю Алсинову 4 роки в'язниці.
Його звинуватили у розпалюванні ненависті чи ворожнечі. Сам активіст провину не визнав.
Нагадаємо, ще в жовтні минулого року в Центрі нацопору повідомляли про те, що в лавах російської армії почастішали етнічні конфлікти.
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