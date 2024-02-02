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Росія - тюрма народів. Кулеба закликав ОБСЄ зайнятися правами нацменшин у РФ

Київ, П'ятниця 02 лютого 2024 20:41
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Росія - тюрма народів. Кулеба закликав ОБСЄ зайнятися правами нацменшин у РФ Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) необхідно зайнятися правами нацменшин у Росії. Це питання має стати пріоритетним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на пресконференції з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Мальти Ієном Боргом.

Кулеба розповів, що під час переговорів з Боргом було порушено питання прав національних меншин на території Росії. І йдеться не лише про українську меншину.

"Нещодавні події в Уфі показали, що Росія - це тюрма народів. Башкири стали на захист активіста, якого Кремль судить за позицію проти війни (йдеться про протести після вироку для Фаїля Алсинова - ред.)", - зазначив український міністр.

Він також нагадав, що Росія активно мобілізує для війни проти України представників нацменшин. Так вона намагається продовжити агресію та проводить етнічні чистки на власній території.

"В ОБСЄ є інструменти для захисту прав нацменшин. Зокрема існує інститут верховного комісара з питань нацменшин. Вважаємо, що потрібно впритул зайнятися цією проблематикою", - додав глава МЗС України.

Він закликав ОБСЄ зробити питання захисту нацменшин у Росії одним з пріоритетних на порядку денному.

Протести в Уфі

Нагадаємо, кілька тижнів тому в Уфі кілька сотень людей розпочали протести після того, як суд РФ призначив активісту Фаїлю Алсинову 4 роки в'язниці.

Його звинуватили у розпалюванні ненависті чи ворожнечі. Сам активіст провину не визнав.

Нагадаємо, ще в жовтні минулого року в Центрі нацопору повідомляли про те, що в лавах російської армії почастішали етнічні конфлікти.

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