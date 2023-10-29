ua en ru
Нд, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У лавах російської армії почастішали етнічні конфлікти

Неділя 29 жовтня 2023 18:25
UA EN RU
У лавах російської армії почастішали етнічні конфлікти Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

В окупаційній армії Кремля назріває етнічний конфлікт між тувинцями і росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними українського підпілля, дедалі частіше військовослужбовці-тувинці в лавах російського окупаційного війська конфліктують із росіянами. Нерідко такі суперечки закінчуються застосуванням холодної або вогнепальної зброї з летальним результатом.

"Причини ворожнечі досить банальні - це ворожнеча на основі традиційної зверхності росіян над поневоленими нею народами та боротьби за розподіл військового спорядження (коліматори, тепловізори та інше обладнання)", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що особливо бурхливо з'ясування міжетнічних відносин відбувається після надмірного вживання алкоголю.

"Примітно, що за часи десятиліття очолювання сергеєм шойгу російського міністерства оборони йому вдалось розбудувати систему преференцій для його одноплемінників тувинців, тому провадження порушених проти них справ у військовій прокуратурі намагаються приховати або ж відкласти у "довгу шухляду"", - ідеться в повідомленні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України Центр національного спротиву
NEWS
Армія РФ почала використовувати новий дрон. Він сам ідентифікує ціль, - ISW
Армія РФ почала використовувати новий дрон. Він сам ідентифікує ціль, - ISW
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ