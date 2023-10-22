Росія цього року збільшить постачання газу до Угорщини

Крім цього РФ надасть Китаю ще 600 млн куб. метрів газу цього року понад контрактні зобов'язання.

Газпром прагне компенсувати втрату більшої частини своїх ринків у Європі після початку війни Росії в Україні, здебільшого через вибухи, що серйозно пошкодили його газопроводи Nord Stream, які проходять дном Балтійського моря минулого року. Розслідування ще не встановило винних.

Угорщина - єдиний член Європейського союзу, чий лідер, прем'єр-міністр Віктор Орбан, підтримує дружні стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Угорщина також є членом НАТО.

Угорщину розглядають як основного потенційного супротивника ухвалення в грудні рішення про відкриття переговорів про вступ України до ЄС, що потребуватиме одностайної підтримки 27 членів блоку.

Зустріч Орбана та Путіна

Нещодавно Орбан провів зустріч із Путіним. Вони підтвердили свою прихильність до двосторонніх зв'язків на тлі війни проти України.

"Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії, навпаки, метою Угорщини завжди було налагодити та розширювати взаємно найкращі контакти, і нам це вдалося", - сказав Орбан.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас сказала, що зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та російського диктатора Володимира Путіна було дуже неприємно бачити.

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