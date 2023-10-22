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Россия в этом году увеличит поставки газа в Венгрию

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский "Газпром" будет поставлять дополнительные объемы газа в Венгрию в течение предстоящей зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Помимо этого РФ предоставит Китаю еще 600 млн куб. метров газа в этом году сверх контрактных обязательств. 

Газпром стремится компенсировать потерю большей части своих рынков в Европе после начала войны России в Украине, в основном из-за взрывов, серьезно повредивших его газопроводы Nord Stream, проходящие по дну Балтийского моря в прошлом году. Расследование еще не установило виновных.

Венгрия - единственный член Европейского союза, чей лидер, премьер-министр Виктор Орбан, поддерживает дружеские отношения с российским диктатором Владимиром Путиным после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Венгрия также является членом НАТО.

Венгрия рассматривается как основной потенциальный противник принятия в декабре решения об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС, что потребует единогласной поддержки 27 членов блока.

Встреча Орбана и Путина

Недавно Орбан провел встречу с Путиным. Они подтвердили свою приверженность двусторонним связям на фоне войны против Украины.

"Венгрия никогда не хотела противостоять России, наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно лучшие контакты, и нам это удалось", - сказал Орбан.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и российского диктатора Владимира Путина было очень неприятно видеть.

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ГазпромВенгрияВойна России против Украины