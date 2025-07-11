"Росія цілить у життя": Зеленський відреагував на пошкодження пологового у Харкові
Окупанти сьогодні вночі, 11 липня, вдарили по Україні дронами-камікадзе. Зокрема, пошкоджений пологовий будинок у Харкові. Росія цілить у життя, навіть туди, де воно тільки починається.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Удари Росії по наших людях. У Харкові внаслідок атаки дронами поранені дев’ять людей. Серед постраждалих – жінки в пологовому будинку. Породіллі з дітьми, жінки після операцій. На щастя, серед дітей постраждалих немає. Росія цілить у життя. Навіть туди, де воно лише розпочинається", - зазначив президент України.
За його словами, росіяни вночі били також по Дніпровщині, Миколаївщині, Сумщині, вранці атакували Одещину.
"Немає тиші в Україні. Постійні російські удари дронами, ракетами, авіабомбами. Саме тому дуже важливо якнайскоріше втілити все, про що домовилися з партнерами цими днями в Італії", - додав він.
Зеленський також підкреслив, що Україні потрібен захист, ППО передусім, зокрема дрони-перехоплювачі.
"З усіма партнерами про це говорили, є позитивні сигнали, і важливо, щоб вони перейшли до реальних інвестицій у цю технологію. Потрібно посилити санкції. Очікуємо схвалення нового санкційного пакета. Усе, що буде тиснути й зупиняти Росію, маємо втілювати якнайшвидше", - підсумував президент України.
Нічний удар росіян 11 липня
Війська РФ сьогодні вночі атакували ударними дронами східні та північні регіони України. Так, ворог пошкодив пологовий будинок у Харкові. Постраждали щонайменше шість людей. РБК-Україна зібрала основну інформацію щодо ворожого удару по місту.
У Чугуєві Харківської області також пролунали вибухи. Унаслідок чергового російського удару було пошкоджено будівлю лікарні. Постраждали кілька людей.
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