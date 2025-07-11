"Россия целится в жизнь": Зеленский отреагировал на повреждение роддома в Харькове

Оккупанты сегодня ночью, 11 июля, ударили по Украине дронами-камикадзе. В частности, поврежден роддом в Харькове. Россия целится в жизнь, даже туда, где она только начинается.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Удары России по нашим людям. В Харькове в результате атаки дронами ранены девять человек. Среди пострадавших - женщины в роддоме. Роженицы с детьми, женщины после операций. К счастью, среди детей пострадавших нет. Россия целится в жизнь. Даже туда, где она только начинается", - отметил президент Украины.

По его словам, россияне ночью били также по Днепровщине, Николаевщине, Сумщине, утром атаковали Одесскую область.

"Нет тишины в Украине. Постоянные российские удары дронами, ракетами, авиабомбами. Именно поэтому очень важно как можно скорее воплотить все, о чем договорились с партнерами на днях в Италии", - добавил он.

Зеленский также подчеркнул, что Украине нужна защита, ПВО прежде всего, в частности дроны-перехватчики.

"Со всеми партнерами об этом говорили, есть позитивные сигналы, и важно, чтобы они перешли к реальным инвестициям в эту технологию. Нужно усилить санкции. Ожидаем одобрения нового санкционного пакета. Все, что будет давить и останавливать Россию, должны воплощать как можно быстрее", - подытожил президент Украины.