"Росія це запам'ятає". Кулеба анонсував "великі події" у річницю вторгнення

23 та 24 лютого в ООН та в усьому світі відбудуться "великі події", присвячені обговоренню агресії Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби Вадиму Карп'яку.
Відповідаючи на питання про можливість виключення Росії з Ради безпеки ООН, Кулеба сказав, що цей процес неминуче затягнеться, але 23 та 24 лютого в Нью-Йорку пройдуть "великі події" і що ці два дні будуть присвячені виключно агресії Росії та майбутній перемозі України.
Міністр також зазначив, що в ці дні весь світ "працюватиме у правильному напрямку".
"Буде багато важливих політичних сигналів, будуть рішення щодо санкцій, зброї, будуть символи єдності, і це відбуватиметься на всіх рівнях. Скажу так: Росія запам'ятає, як світ відзначить річницю її повномасштабної агресії проти України", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, 24 лютого Рада Безпеки ООН проведе дебати, присвячені річниці початку широкомасштабної російської агресії проти України.
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