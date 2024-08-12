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Росія тримає в Чорному морі один ракетоносій, - ВМС ЗСУ

Понеділок 12 серпня 2024 07:45
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Росія тримає в Чорному морі один ракетоносій, - ВМС ЗСУ Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на ранок, 12 серпня, Росія тримає в Чорному морі один корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр". Загальний залп до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).

Водночас, в Азовському морі станом на 06:00 ворожі кораблі відсутні.

Проте два ворожі судна, як і вчора, залишаються в Середземному морі. Одне з них є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Крім того, військові повідомили, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 10 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 11 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

У ВМС додали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Росія тримає в Чорному морі один ракетоносій, - ВМС ЗСУ

Зазначимо, що 2 серпня Сили оборони України атакували і потопили підводний човен РФ "Ростов-на-Дону". Судно пішло на дно в тимчасово окупованому Севастополі.

На думку аналітиків Defence Express, знищення "Ростова-на-Дону" свідчить про відсутність можливості у РФ ремонтувати свої субмарини в Чорному морі.

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